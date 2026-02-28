Brown de Adrogué lo empató sobre el final

Matías Sproat apareció a los 51 para marcar, de penal, el empate para Brown de Adrogué.

Brown de Adrogué empató 1 a 1 con Ituzaingó, en el partido válido por la Fecha 3 de la competencia de la Primera B. Matías Sproat se calzó la capa de héroe y marcó el empate sobre el final para sumar un punto.

Pablo Nieva mandó a la cancha a Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Mariano Pieres, Jonathan Bogado, Juan Silva, Dante Cardozo (Adriel Ortiz); Bruno Báez (Matías Sproat), Elián Robles; Nicolás Meaurio, Brahian Guayquinao (Octavio Padovani), Brian Guerrero (Alan Visco).

Las primera parte pasó sin sobresaltos en el estadio Carlos Sacaan, ya que no se sacaron diferencias y se fueron al descanso sin modificaciones en el marcador. A los 38 fue amonestado Guerrero.

En el inicio del complemento, entraron Matías Sproat y Alan Visco (salieron Bruno Báez y Braian Guerrero) y a los 22 fueron Octavio Padovani y Adriel Ortiz los que ingresaron (por Brahian Guayquinao y Dante Cardozo). Diez minutos más tarde, el dueño de casa de puso en ventaja (lo hizo Fanti) pero a los 51 apareció Sproat -de penal- para sentenciar el empate.

Así, el Tricolor acumula dos puntos, producto de dos empates y una derrota, y se prepara para enfrentar a Laferrere en condición de visitante.