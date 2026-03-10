El impacto de la guerra en Medio Oriente en los surtidores

El precio del petróleo sube y el aumento de los precios en los surtidores del AMBA no se hizo esperar.

La suba del precio del barril de crudo a nivel internacional repercutió en el país y las petroleras aumentaron el valor del litro de combustible.

Si bien el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, subrayó que, más allá del ascenso del costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente, en Argentina el precio de los combustibles no iba a sufrir modificaciones, la realidad muestra otra cosa.

“Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo; por eso creo importante reafirmar nuestra posición”, dijo el titular de YPF, Horacio Marín en un posteo en X.

Y acotó que “@YPFoficial no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”.

Sin embargo, los valores aumentaron un 5% y anoche eran extensas las filas de coches que esperaban para llenar el tanque a la espera de un salto este martes.

Marín también afirmó que YPF avanzará “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average”; es decir, ir aumentando los valores de a poco.

Sostuvo que el objetivo es “atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”. “La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, concluyó.

YPF comercializaba ayer la Nafta Súper a $1.597 el litro, mientras que la Infinia llegaba a los $1.820 y el Diesel a $1.615. Shell es más cara: $1.734 (súper), $1.969 (premium) y $1.777/$2.035 (diesel); Axion: $1.729 (nafta súper), 2.009 (premium) y $1.809/$2.019 (diesel).