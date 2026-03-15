Talleres de Remedios de Escalada venció a Laferrere y se quedó con un triunfo clave

Talleres de Remedios de Escalada derrotó 2-0 a Deportivo Laferrere como local por la sexta fecha del campeonato y sumó tres puntos importantes para seguir prendido en la pelea.

Talleres de Remedios de Escalada derrotó 2-0 a Deportivo Laferrere como local por la sexta fecha del campeonato y sumó tres puntos importantes para seguir prendido en la pelea.

Talleres de Remedios de Escalada logró una sólida victoria por 2-0 ante Deportivo Laferrere este domingo en condición de local, en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato. El conjunto albirrojo fue superior durante gran parte del partido y supo aprovechar sus momentos para quedarse con el triunfo.

En el primer tiempo, el conjunto local generó las situaciones más claras. Arango tuvo un mano a mano que se fue desviado y Barrios probó en un par de oportunidades, pero el arquero Libares respondió con buenas intervenciones para sostener el empate. Laferrere apenas inquietó con una media vuelta de Denis que pasó cerca del arco rival.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos de la primera etapa. Tras un córner desde la derecha, le cometieron penal a Malvacio y Fernando Enrique se encargó de ejecutar la pena máxima con precisión para poner el 1-0 a favor del equipo local.

En el complemento el juego fue más trabado, pero él Tallarín volvió a golpear sobre el final. A los 39 minutos, luego de otro córner, Colombini capturó un rebote dentro del área y definió para sellar el 2-0 definitivo que le permitió al conjunto de Escalada quedarse con una victoria contundente ante Laferrere.