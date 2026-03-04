Primera victoria de la competencia para Brown de Adrogué

Alan Visco fue el autor del único gol del partido en La Matanza. Brown de Adrogué venció por la mínima a Laferrere.

Alan Visco fue el autor del único gol del partido en La Matanza. Brown de Adrogué venció por la mínima a Laferrere.

Brown de Adrogué se impuso por 1 a 0 ante Laferrere, en un choque válido por la Fecha 4 de la competencia de la Primera B. Alan Visco fue el autor del tanto que le otorgó la primera victoria de la temporada.

Pablo Nieva mandó a la cancha a Sebastián Giovani; Carlos Aguirre, Adriel Ortíz (Lucas Irusta), Lucas Cesare, Juan Silva (Brahian Guayquinao), Dante Cardozo, Lucas Galván (Bruno Báez), Elián Robles; Nicolás Meaurio (Octavio Padovani), Matías Sproat (Alexis Castaño), Alan Visco.

A los 20 minutos llegó el tanto de Alan Visco en La Matanza, tras una gran jugada colectiva, que le permitió el desahogo al conjunto de Adrogué. Sebastián Giovani, por otro lado, fue clave en esta victoria porque a losa 3 del complemento tapó un penal y mantuvo el arco en cero.

Fueron amonestados Lucas Césare, Carlos Aguirre y Elián Robles.

El Tricolor llegó a los 5 puntos, producto de esta victoria, dos empates y una derrota.