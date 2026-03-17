Atentado Embajada de Israel: Milei reafirmó su apoyo a Israel y apuntó contra Irán en el acto homenaje

En el aniversario del atentado Embajada de Israel, el presidente Javier Milei participó este martes del acto oficial junto a su hermana Karina Milei, donde volvió a ratificar el alineamiento de la Argentina con Israel y Estados Unidos. El mandatario recordó a las víctimas del ataque terrorista ocurrido el 17 de marzo de 1992 y lanzó duras críticas contra Irán.

Durante su discurso, Milei calificó el hecho como “un ataque cobarde del enemigo iraní” que dejó 29 muertos y más de 250 heridos. Acompañado por funcionarios nacionales y porteños, el jefe de Estado sostuvo que el atentado “se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad” y destacó que Israel “encarna los valores de la libertad y la resiliencia”.

En esa línea, el Presidente reafirmó la postura internacional del Gobierno: “La Argentina es socia de Israel en los valores de la libertad y combate al terrorismo”. Además, advirtió que “frente al terrorismo no puede haber tregua” y llamó a combatir el antisemitismo “en todos los frentes”, en medio de un contexto global atravesado por tensiones en Medio Oriente.

El acto estuvo atravesado por el lema “La primera vez no se olvida”, en referencia al primer ataque terrorista en suelo argentino. A 32 años del atentado, que precedió al ataque a la AMIA en 1994, la causa judicial sigue sin condenados firmes, aunque en 2024 la Justicia argentina responsabilizó a Irán y a la organización Hezbollah por haber planificado y ejecutado el ataque.