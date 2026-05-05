El irónico mensaje de Villarruel a Adorni, en medio del escándalo

"Que tengas una cascada de éxitos este año", posteó la vicepresidenta Victoria Villarruel en medio del escándalo del que es objeto Manuel Adorni.

"Que tengas una cascada de éxitos este año", posteó la vicepresidenta Victoria Villarruel en medio del escándalo del que es objeto Manuel Adorni.

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un posteo irónico y, en medio de la polémica por las refacciones de lujo que el jefe de Gabinete Manuel Adorni realizó en su casa de un barrio cerrado, le deseó a un seguidor “una cascada de éxitos”.

Sin identificar al destinatario, Villarruel publicó en su cuenta de la red social X un posteo que solo dice: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”.

La Vicepresidenta, enfrentada desde 2024 con el presidente Javier Milei, en particular, y con La Libertad Avanza, en general, pareció ironizar de ese modo sobre la situación de Adorni, luego de que ayer se conociera que gastó unos 245.000 dólares en la refacción de una casa en Indio Cuá Country Club que incluyó una cascada artificial.