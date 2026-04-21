La Justicia descartó las detenciones de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El planteo del fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras de lavado de activos ligadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.

El planteo del fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras de lavado de activos ligadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.

La causa por lavado de dinero que involucra a Claudio Tapia y al dirigente Pablo Toviggino sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia descartara, al menos por ahora, avanzar con detenciones en Santiago del Estero, pese al pedido inicial de la fiscalía.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, había solicitado la detención e indagatoria de ambos dirigentes en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, la decisión judicial introdujo un giro que mantiene a los acusados en libertad.

En su resolución, el magistrado se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Según trascendió, al momento de firmar el fallo aún no había sido notificado formalmente de una recusación en su contra.

El planteo del fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras de lavado de activos ligadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. No obstante, el juez consideró que el requerimiento no cumplía con los estándares mínimos para impulsar una investigación penal, al advertir la “ausencia de un hecho concreto y específico” y calificar la hipótesis como “genérica y abierta”, además de señalar la falta de precisión sobre el delito precedente.