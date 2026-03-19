ANSES: el Gobierno designó a Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo

El Gobierno oficializó la designación de Guillermo Arancibia al frente de ANSES tras la renuncia de Fernando Bearzi. El cambio marca una nueva etapa dentro del organismo previsional en medio de un proceso de modernización.

El Gobierno oficializó la designación de Guillermo Arancibia al frente de ANSES tras la renuncia de Fernando Bearzi. El cambio marca una nueva etapa dentro del organismo previsional en medio de un proceso de modernización.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo de la ANSES, tras la renuncia de Fernando Bearzi. La medida fue formalizada mediante el Decreto 162/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Arancibia se convierte en el cuarto titular del organismo previsional durante la gestión libertaria y reemplaza a Bearzi, un funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. El ahora exdirector había asumido en febrero de 2025, luego de la salida de Mariano de los Heros, y tenía un perfil técnico vinculado a las finanzas y la administración de riesgos.

La salida de Bearzi se da en el marco de una nueva etapa dentro de la ANSES, orientada a la digitalización y modernización de sus procesos internos. Con su renuncia, ya son tres los funcionarios que dejaron la conducción del organismo, sumándose a las salidas previas de Osvaldo Giordano y De los Heros.

En cuanto a su trayectoria, Guillermo Arancibia es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera en la Universidad de Belgrano. Con más de 30 años en la gestión pública, se desempeñó como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones de ANSES entre 2024 y 2025, fue gerente general en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y analista en la Organización Interamericana de la Seguridad Social. Además, es docente en la Universidad Nacional de San Martín y participó recientemente como asesor del Ministerio de Capital Humano.