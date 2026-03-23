Organismos de DD.HH. movilizan, a 50 años del Golpe

El acto central por el Día de la Memoria será a las 16.30 en Plaza de Mayo. Se cumplen 50 años del Golpe.

El acto central por el Día de la Memoria será a las 16.30 en Plaza de Mayo. Se cumplen 50 años del Golpe.

Organismos de Derechos Humanos convocan a movilizar este martes a la Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, que en esta oportunidad tendrá una simbología especial por cumplirse 50 años.

En ese marco se realizarán movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, mientras que la principal convocatoria, como siempre, será en la histórica plaza frente a la Casa Rosada.

A las 16.30 será el acto central con las presencias de referentes de los organismos, como “Taty” Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

También convocan a movilizar distintas agrupaciones políticas y organizaciones sindicales. Las concentraciones serán entre las 14 y las 14.30, en distintos puntos, pero el objetivo es confluir en la Plaza de Mayo.