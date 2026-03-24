El EAAF lanzó el portal Sector 134-Cementerio de Avellaneda

A través de un portal se pueden acceder a historias y datos sobre el sitio del cementerio en el que fueron hallados 245 cuerpos, de los cuales 119 fueron identificados.

A través de un portal se pueden acceder a historias y datos sobre el sitio del cementerio en el que fueron hallados 245 cuerpos, de los cuales 119 fueron identificados.

A 50 años del último golpe de Estado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lanzó Sector 134–Cementerio de Avellaneda, un portal de datos e historias sobre el mayor sitio de hallazgo: 245 cuerpos de personas desaparecidas fueron exhumados y 119 identificados.

En el sector 134 del Cementerio de Avellaneda fueron encontradas 245 personas posibles víctimas de desaparición forzada. Es el hallazgo más grande logrado en 40 años de búsqueda, desde el final de la última dictadura militar.

La información sobre la trayectoria de cada persona por el circuito represivo fue reconstruida con base en la información documental, los patrones recurrentes de movilidad y las relaciones entre los CCD.

A través del portal se pueden acceder a datos de personas desaparecidas según el sexo, edad, causa de muerte y año de identificación. Vale aclarar que hay restos que no pudieron ser identificadas. En el caso de los esqueletos, no se puede establecer una edad precisa sino un rango etario.

🇦🇷A 50 años del último golpe de Estado el @EAAFoficial lanza Sector 134–Cementerio de Avellaneda, un portal de datos e historias sobre el mayor sitio de hallazgo: 245 cuerpos de personas desaparecidas fueron exhumados y 119 identificados.

🔗https://t.co/lZsXpVnWJN#50añosdelgolpe pic.twitter.com/jYy674Da9x — Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) March 24, 2026

El sector 134

En los primeros meses de 1976 y por orden del intendente de facto coronel Marcelo D´elía, se construyó un muro de tres metros de alto y unos 30 de largo entre el paredón de la calle Oyuela y el cementerio con el objetivo de aislar al sector donde funcionaba la morgue y que no quedara al descubierto las cosas que allí sucederían. El sector se denominó con el número 134.

Asimismo, las llaves del sector 134-Morgue fueron entregadas al personal de la comisaría de Sarandí y de la Unidad Regional II de Lanús. Con el área, de unos 300 metros cuadrados, aislada y lindera a la morgue, se comenzó la tarea de ocultamiento de las víctimas durante los primeros meses de 1976.

Los empleados del cementerio recibían la orden de cavar fosas de 2 metros de ancho, 4 de largo y 2 de profundidad que se denominan vaqueras, que eran fosas comunes. Según declaraciones de personal del cementerio de Avellaneda, entre 1976 y 1978, las vaqueras se realizaban cada 20 o 25 días.

Por la madrugada, camiones policiales y del ejército llevaban los cuerpos que iban a parar a las vaqueras. Los vehículos entraban de culata por la calle Oyuela y los vecinos debían apagar las luces, de lo contrario los militares disparaban contra los edificios.

En los libros del cementerio quedaron registrados los ingresos de los cuerpos NN, casi todos ellos fusilados en simulacros de enfrentamientos. El procedimiento consistía en sacar de los centros clandestinos de detención del circuito Camps a grupos de detenidos desaparecidos con la excusa de trasladarlos.

Ya en la calle, se buscaban lugares más o menos alejados de grandes concentraciones urbanas, se los bajaba de los vehículos en los que eran trasladados y se los asesinaba a balazos. Luego eran ingresados como NN al cementerio.