Rock por la memoria en Adrogué: Jornada cultural a 50 años del golpe

El evento “Rock por la memoria” se realizará este 21 de marzo en Adrogué con música en vivo, actividades participativas y propuestas culturales abiertas a la comunidad.

El evento “Rock por la memoria” se realizará este 21 de marzo en Adrogué con música en vivo, actividades participativas y propuestas culturales abiertas a la comunidad.

A 50 años del golpe de Estado, el partido de Almirante Brown será escenario de “Rock por la memoria”, una jornada cultural que busca promover la reflexión colectiva a través del arte. La actividad se llevará a cabo el viernes 21 de marzo desde las 13 en el Centro Cultural El Pasaje, en Adrogué, con entrada abierta para vecinos y vecinas de la región.

La propuesta incluirá shows en vivo de bandas como Phantom Power, La Gesta del Árbol Caído, Fatigados y Dresden55, además de la musicalización a cargo de DJ Box. La programación apunta a reunir distintos estilos y generaciones en una tarde atravesada por la música y el encuentro comunitario.

Además de los recitales, la jornada contará con espacios participativos como un túnel de letras censuradas durante la última dictadura, la creación de guirnaldas de pañuelos y la realización de un mural colectivo. También habrá una feria de la cultura popular con distintas expresiones artísticas.

Organizado por Argentina Humana Brown, el evento tendrá un bono contribución solidario destinado a acompañar la olla popular que se realiza semanalmente para personas en situación de calle. Desde la organización destacaron que la iniciativa busca “contagiar memoria” y fortalecer los lazos comunitarios a través de la cultura.