Fallo YPF: Axel Kicillof celebró la decisión de Nueva York y cruzó a Javier Milei por las críticas

Kicillof cuestionó los argumentos del oficialismo y afirmó que “mientras el presidente hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino defendían en la Justicia los mismos fundamentos que sostuvimos siempre”.

Kicillof cuestionó los argumentos del oficialismo y afirmó que “mientras el presidente hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino defendían en la Justicia los mismos fundamentos que sostuvimos siempre”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró el fallo de la Justicia de Nueva York vinculado a la expropiación de YPF y apuntó contra el presidente Javier Milei, al sostener que la decisión “deja en evidencia años de mentiras” en torno al proceso de nacionalización.

A través de un posteo en redes sociales, Kicillof cuestionó los argumentos del oficialismo y afirmó que “mientras el presidente hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino defendían en la Justicia los mismos fundamentos que sostuvimos siempre”. En ese sentido, consideró que las críticas a la estatización formaron parte de “una operación” impulsada por sectores que replicaron “los argumentos de los buitres”.

El gobernador provincial también respondió a las duras declaraciones de Milei, quien había responsabilizado a Kicillof por el conflicto judicial y celebró el resultado del litigio con fuertes descalificaciones. Frente a eso, el exministro de Economía aseguró que el debate “no era personal”, sino que apuntaba a “cuestionar una decisión soberana” y remarcó que la petrolera estatal permitió sostener el esquema energético del país en un contexto de escasez de divisas.

En esa línea, Kicillof reivindicó la nacionalización impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la definió como “una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”. Además, sostuvo que YPF es hoy “una palanca de desarrollo” clave para la Argentina y un instrumento central para enfrentar la crisis energética global.