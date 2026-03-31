Causa Adorni: Dos acreedoras de una hipoteca negaron conocer al funcionario y crecen las dudas sobre el funcionario

Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes aparecen en registros oficiales como titulares del crédito hipotecario utilizado en la operación inmobiliaria. Sin embargo, ambas afirmaron públicamente no tener vínculo con Adorni.

Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes aparecen en registros oficiales como titulares del crédito hipotecario utilizado en la operación inmobiliaria. Sin embargo, ambas afirmaron públicamente no tener vínculo con Adorni.

La causa Adorni sumó un nuevo episodio tras conocerse que dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca vinculada a la compra de un departamento negaron conocer al funcionario. El caso vuelve a poner el foco sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni y abre nuevos interrogantes sobre el origen del financiamiento.

Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes aparecen en registros oficiales como titulares del crédito hipotecario utilizado en la operación inmobiliaria. Sin embargo, ambas afirmaron públicamente no tener vínculo con el jefe de Gabinete, lo que generó fuertes contradicciones con la documentación asentada en el Registro de la Propiedad.

Según la información difundida, la compra del inmueble se concretó el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. En ese mismo acto se constituyó una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares, con ambas mujeres como acreedoras en partes iguales, lo que implicaría que financiaron cerca del 90% de la operación del departamento ubicado en el barrio de Caballito.

La causa Adorni se desarrolla en un contexto de creciente presión judicial y política. Mientras la Justicia analiza la evolución patrimonial del funcionario y los detalles de la operación, aún no hubo respuestas públicas específicas sobre la estructura de financiamiento ni sobre la relación con las personas involucradas. El expediente sigue abierto y no se descartan nuevas derivaciones en los próximos días.