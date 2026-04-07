Semana clave en el conflicto por el cierre de FATE

El SUTNA confirmó que esta semana ingresa a la Legislatura el proyecto de ley para que FATE permanezca activa.

El SUTNA confirmó que esta semana ingresa a la Legislatura el proyecto de ley para que FATE permanezca activa.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) informó que comenzó una semana clave en el conflicto que mantiene por el cierre de FATE. Ingresa el proyecto de ley para que la planta permanezca activa a la Legislatura.

“La empresa FATE ya fue notificada, antes del fin de semana largo, del fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelación (máximo organismo judicial del Fuero del Trabajo) que obliga a pagar los sueldos de todos los trabajadores de FATE hasta el 1 de julio, incluyendo las quincenas ya adeudadas”, informó.

Si no cumple, abre lugar a embargo para que se hagan efectivos los pagos, hecho que configuraría la primera intervención sobre la empresa FATE. “La fábrica se encuentra en condiciones de ponerse en funcionamiento en forma inmediata, y los trabajadores estamos a disposición y preparándonos para hacerlo”, recordó el SUTNA.

Además, informó que los trabajadores que están “realizando juicios de reinstalación que, en estos mismos momentos, están obteniendo fallos para su vuelta efectiva a sus puestos de trabajo”.

Además, ingresará el proyecto de ley de “Ocupación Temporal” a esta legislatura, en búsqueda de su aprobación, para mantener en funcionamiento a FATE como única fabricante de cubiertas para camiones y colectivos en la Argentina.

En tanto, el SUTNA anunció que el domingo 12 de abril habrá un maratónico gran festival frente a la fábrica FATE. También se realizarán volanteadas y actividades en La Plata difundiendo el conflicto y el Proyecto de Ley.

“Además, esta semana, se anunciará una gran movilización a Plaza de Mayo impulsada por el SUTNA y numerosos sindicatos, organizaciones obreras, sociales y de jubilados a realizarse el martes 14 de abril”, precisó el sindicato.