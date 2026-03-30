El SUTNA pide una reunión con Kicillof para evitar el cierre de FATE

El SUTNA, en pie de lucha por el cierre de FATE, moviliza a la Casa de Gobierno de la Provincia para pedir una reunión con Axel Kicillof.

El SUTNA, en pie de lucha por el cierre de FATE, moviliza a la Casa de Gobierno de la Provincia para pedir una reunión con Axel Kicillof.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) movilizará esta semana a la Casa de Gobierno de la Provincia para solicitar una reunión con el gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de evitar el cierre de FATE.

“El SUTNA, en representación de los trabajadores de FATE, llevara a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires una carta solicitando una reunión con el Gobernador Axel Kicillof“, anuncia el gremio. Será el próximo miércoles.

Informaron que saldrán en micros de las puertas de las fábricas, a las 9, y concentrarán en la Plaza San Martín a las 13.

El objetivo es “dar continuidad operativa a FATE, única fábrica de neumáticos para camiones y colectivos de Argentina, y simultáneamente evitar la catástrofe social que implicaría el cierre de esta empresa, cuyo funcionamiento implica miles de puestos de trabajo”.