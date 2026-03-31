Los beneficiarios de políticas sociales irán a un registro

El Gobierno oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales.

El Gobierno oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales.

El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) para identificar, en una base de datos, a las personas que resultan beneficiarias de prestaciones o servicios sociales.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, con el objetivo de transparentar y optimizar el seguimiento de los beneficiarios de la ayuda social en Argentina.

El RIB operará bajo la órbita del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en septiembre de 2024, y dependerá del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), perteneciente al Ministerio de Capital Humano.

La función principal será consolidar y armonizar la información de todas las personas que reciben prestaciones o servicios por parte del Estado Nacional. La creación del registro apunta a mejorar la trazabilidad de los fondos públicos.