Los beneficiarios de políticas sociales irán a un registro

El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) para identificar, en una base de datos, a las personas que resultan beneficiarias de prestaciones o servicios sociales.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, con el objetivo de transparentar y optimizar el seguimiento de los beneficiarios de la ayuda social en Argentina.
El RIB operará bajo la órbita del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en septiembre de 2024, y dependerá del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), perteneciente al Ministerio de Capital Humano.
La función principal será consolidar y armonizar la información de todas las personas que reciben prestaciones o servicios por parte del Estado Nacional. La creación del registro apunta a mejorar la trazabilidad de los fondos públicos.