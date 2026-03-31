Nicolás Domingo aseguró que Temperley “va por todo”, luego de quedarse con el Clásico del Sur

El clásico del Sur volvió a teñirse de celeste tras la victoria 1-0 de Temperley frente a Los Andes, con un gol agónico de Fernando Brandán a los 93 minutos. El entrenador del “gasolero”, Nicolás Domingo, resaltó el valor del triunfo y aseguró que el equipo “necesitaba un partido así” para consolidar su identidad, en una entrevista en el programa “Apuntes Deportivos” en la radio de la Universidad de Lomas de Zamora.

En toda la nota, Domingo expresó su “felicidad y alegría por el gran partido” realizado y destacó la mentalidad construida desde su llegada. “Enfrentábamos una hermosa adversidad y la idea es ir por todo, después veremos hasta dónde alcanzó”, sostuvo, al tiempo que remarcó el crecimiento del grupo en escenarios exigentes como Rafaela y Salta.

Sobre el desarrollo del clásico, Domingo definió la jornada como “una tarde soñada” y analizó que el partido fue cambiante, con momentos favorables para ambos equipos. También hizo referencia a la polémica por el penal para Los Andes: “Yo sabía que fue afuera, cuando van a patear el penal, miré al cielo y la justicia divina se encargo del resto”.

Además, subrayó el mérito de haberlo ganado en el final. “Tuvimos situaciones claras en el inicio y después se emparejó, pero el nuestro fue un golazo”, explicó.

De cara a lo que viene, el entrenador pidió mesura pese a la euforia: “Este partido se festeja, pero ya está”. Además, valoró la unión del plantel y anticipó un duro compromiso ante Midland. En ese sentido, reafirmó su compromiso con el club: “No estoy en la historia todavía, pero me lo tengo que ganar. Voy a dar lo mejor de mí para que la cosa funcione”.