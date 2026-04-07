Asignación Escolar 2026: cómo se calcula el refuerzo y quiénes lo cobran

El refuerzo surge de la diferencia entre el tope establecido de $85.000 y el monto que cada beneficiario cobra por la asignación escolar habitual.

El refuerzo surge de la diferencia entre el tope establecido de $85.000 y el monto que cada beneficiario cobra por la asignación escolar habitual.

El Ministerio de Capital Humano aclaró que el refuerzo económico de la Asignación por Ayuda Escolar Anual 2026 no es una suma fija de $85.000 para todos los beneficiarios, sino que se trata de un monto variable que se calcula de manera proporcional según lo que ya percibe cada titular.

Según detalló la cartera, el refuerzo surge de la diferencia entre el tope establecido de $85.000 y el monto que cada beneficiario cobra por la asignación escolar habitual. De esta forma, el objetivo es garantizar un piso común para todos los alcanzados por la medida al inicio del ciclo lectivo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 78/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, donde se ratificó el carácter extraordinario del beneficio. Allí se establece que el Estado cubrirá la brecha económica “para que todos los beneficiarios alcancen ese monto mínimo”, y que el pago se realizará por única vez junto con la asignación principal.

En cuanto al alcance, el refuerzo incluye a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de ART y Seguro de Desempleo, además de jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo. La vigencia corresponde al ciclo lectivo 2026, desde marzo hasta el próximo pago masivo de la prestación.