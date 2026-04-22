El Gobierno envía al Congreso el proyecto de reforma electoral

"Se acabó la joda", aseguró el presidente Javier Milei al anunciar el envío del proyecto de reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO.

"Se acabó la joda", aseguró el presidente Javier Milei al anunciar el envío del proyecto de reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO.

El Gobierno envía hoy el proyecto de reforma electoral, una iniciativa que no era prioritaria pero que aparece para intentar retomar el control de la agenda en medio de los escándalos. ¿Qué propone el texto?

Fue el presidente Javier Milei el que anunció que el Gobierno enviaría hoy el proyecto de reforma, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales desde Israel, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”. “Se acabó la joda”, aseguró Milei.

Se trata de un intento del Ejecutivo de retomar el control de la agenda, signada por los escándalos que tienen como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Aquí es justamente donde aparece el otro problema para el oficialismo: aliados cuestionan la continuidad del vocero.