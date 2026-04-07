Tensión en Avellaneda por una jornada de protesta y cortes

Un enorme operativo de la Policía Federal y la Prefectura fue emplazado en el acceso al Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con CABA.

Un enorme operativo de la Policía Federal y la Prefectura fue emplazado en el acceso al Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con CABA.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto a otras organizaciones como el MST Teresa Vive y el Polo Obrero, realizan este martes una jornada nacional de lucha que incluye más de 100 cortes de rutas y movilizaciones en los puntos neurálgicos de todo el país.

Se viven momentos de tensión en Avellaneda, ya que un gran operativo de la Policía Federal y Prefectura fue instalado en la subida del Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con CABA.

Si bien los manifestantes se encuentran a varias cuadras del acceso, los efectivos ya cortaban desde temprano la zona de la subida de la avenida Mitre. Las columnas, en tanto, se ubicaron sobre Yrigoyen y prendieron fuego cubiertas.

El conflicto estalló tras la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar, a partir del 9 de abril, el programa Volver al Trabajo (anteriormente Salario Social Complementario). Esta medida implica el cese de un ingreso de $78.000 para casi un millón de personas.