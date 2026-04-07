Tensión en Avellaneda por una jornada de protesta y cortes

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto a otras organizaciones como el MST Teresa Vive y el Polo Obrero, realizan este martes una jornada nacional de lucha que incluye más de 100 cortes de rutas y movilizaciones en los puntos neurálgicos de todo el país.
Se viven momentos de tensión en Avellaneda, ya que un gran operativo de la Policía Federal y Prefectura fue instalado en la subida del Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con CABA.
Si bien los manifestantes se encuentran a varias cuadras del acceso, los efectivos ya cortaban desde temprano la zona de la subida de la avenida Mitre. Las columnas, en tanto, se ubicaron sobre Yrigoyen y prendieron fuego cubiertas.
El conflicto estalló tras la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar, a partir del 9 de abril, el programa Volver al Trabajo (anteriormente Salario Social Complementario). Esta medida implica el cese de un ingreso de $78.000 para casi un millón de personas.
El próximo martes 7 volvemos a salir a la calle en defensa de nuestro Salario Social Complementario, que el gobierno planteó eliminar a partir del 9 de este mes.— UTEP (@UTEPoficial) April 4, 2026
Sin justicia social no habrá paz social en la Argentina. pic.twitter.com/Fiq9yUe0uL