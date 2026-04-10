Intento de robo en un comedor comunitario de Avellaneda

Una mujer fue detenida por un intento de robo en un comedor de Avellaneda: se había llevado útiles y alimentos.

Una mujer fue detenida por un intento de robo en un comedor de Avellaneda: se había llevado útiles y alimentos.

En la calle Roca al 300 de Avellaneda funciona un comedor comunitario, que en los últimos días fue epicentro de un robo. La mujer, señalada por el delito, fue aprehendida y los elementos fueron recuperados.

La Policía de la provincia de Buenos Aires recibió un llamado por un robo, que se estaba llevando a cabo, en una vivienda ubicada en Roca al 300, donde funcionaba un comedor comunitario.

Una mujer había violentado la puerta de ingreso a la casa, tomó algunos objetos y se retiró, pero finalmente fue detenida. Los efectivos secuestraron cuatro bolsas de útiles escolares y un pack de 12 cajas de puré de tomate.

Una mujer de 39 años fue acusada por el delito de “robo por efracción en grado de tentativa”, causa que se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.