El pronóstico para el fin de semana en la zona sur del Conurbano

El Servicio Meteorológico anuncia una jornada con 23 grados de máxima y chances de precipitaciones. ¿Cómo sigue el fin de semana?

El Servicio Meteorológico anuncia una jornada con 23 grados de máxima y chances de precipitaciones. ¿Cómo sigue el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se encuentra en plena lucha por el ajuste y los despidos que impulsa el gobierno de Javier Milei, anunció un fin de semana en el que cual pueden registrarse precipitaciones.

El organismo informa que este sábado se presenta con cielo mayormente nublado y neblinas por la mañana, pero además pueden registrarse chaparrones durante la noche. La temperatura, en tanto, se moverá entre los 13 y los 23 grados.

En tanto, el domingo será una jornada con excelentes condiciones meteorológicas para disfrutar de los eventos en la Región (cómo eventos por el aniversario de Esteban Echeverría, la feria Hecho en Lanús o bien el Día Mundial del Helado en Lomas de Zamora): cielo parcialmente nublado y máxima de 25.

Lunes y martes serán días con cielo parcialmente nublado, mínimas de 15 y 16 grados, y máximas de 23 y 24. No se esperan lluvias en la zona sur del Conurbano, de acuerdo al informe matutino del Servicio Meteorológico Nacional.