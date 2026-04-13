Médicos de cabecera de PAMi rechazan cobrar $2.100 por paciente y paran 72 horas

La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), respaldada por el sindicato Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), convocó a un paro nacional de médicos de cabecera de PAMI por 72 horas, tras rechazar que se fijara en $2.100 mensuales la cápita por afiliado.

Significa que se reemplazó el sistema mixto que regía hasta ahora, que consistía en que una mitad que era una parte la cápita reconocía $945 pesos por paciente por mes y se pagaba el equivalente al 40% de las consultas que los profesionales realizaban, por uno capitado, en el que estos tutores médicos percibirán sólo la atención mensual de cada persona asignada, de acuerdo con la medida.

La medida de fuerza, que finaliza el jueves, es la primera de un plan de lucha, que incluye movilización a la sede de PAMI, el miércoles por la mañana, y continuará con un cese de actividades por tiempo indeterminado si la entidad no da marcha atrás con el cambio de sistema.

De este modo, adujeron que para alcanzar un salario que permita cubrir los gastos de un consultorio alquilado y sea mínimamente digno, un médico debería tener a su cargo a casi mil jubilados mensuales, según los cálculos gremiales, que daría un promedio diario de 33,3, una carga operativa que daría algo más de 4 por hora en 8 horas dedicadas a full a atender jubilados.

La calidad de la atención

En el sector consideran “imposible” cumplir con esa cantidad, sin comprometer seriamente la calidad de la atención médica y la salud de los propios profesionales.

Los sindicatos advirtieron, asimismo, sobre un proceso de “vaciamiento” y desmantelamiento del organismo que afecta directamente a los afiliados.

La administración actual, ponen de relieve, prioriza la burocracia y el manejo de la caja por sobre las necesidades de los pacientes, y afirman que “detrás de cada papel del PAMI hay un afiliado” que hoy no está siendo tenido en cuenta.

El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba cómo funcionará en la práctica: “Si hacía 100 consultas, el PAMI me abonaba nada más que 40, que iban entre 6 y 10 mil pesos de acuerdo a si uno lo atendía por primera vez o en forma sucesiva. Eso en un médico con 400 afiliados representaba aproximadamente un ingreso de 1.650.000 pesos”, puso como ejemplo.

Añadió que ahora es “2.100 pesos por persona, no por consulta, por mes. Me puede ir a ver tres, cuatro, cinco veces al consultorio y por supuesto yo lo voy a atender porque usted es mi paciente y por usted a mí me van a pagar 2.100 por mes, o sea que ese médico que cobraba un 1.650.000 a partir de esta nueva locura, de esta atrocidad que quieren hacer, van a querer determinar que el médico pase a cobrar 800.000 mil pesos”.

Disposiciones administrativas

En un documento se cuestionó, además, el aumento de exigencias administrativas.

“Las nuevas disposiciones administrativas (…) complejizan y demoran la atención, restando tiempo asistencial efectivo”, advirtieron.

El nuevo esquema priorizará la atención de pacientes con enfermedades crónicas y casos reagudizados, así como también las recetas de enfermedades crónicas para no desamparar al afiliado.

Las modificaciones también fueron comunicadas por los médicos directamente a pacientes a través de mensajes: “Se reprogramarán los turnos otorgados” y “no se realizarán derivaciones a especialistas por WhatsApp, solamente se realizarán en las consultas presenciales”, indicaron.

Hicieron hincapié en que “las recetas se realizarán en la consulta presencial, y por WhatsApp, solamente las de pacientes crónicos”.

En comunicaciones a pacientes, los profesionales explicaron que las nuevas medidas implican una reducción significativa de sus ingresos, que afecta un 50% “y cambia arbitrariamente las condiciones acordadas”.