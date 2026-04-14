Juicio Maradona: Burlando aseguró que “la condena es inminente” en el nuevo proceso judicial

Burlando remarcó que la querella buscará impedir cualquier maniobra dilatoria durante el juicio Maradona y no descartó solicitar la detención de los imputados. El abogado afirmó que "la condena es inminente".

Burlando remarcó que la querella buscará impedir cualquier maniobra dilatoria durante el juicio Maradona y no descartó solicitar la detención de los imputados. El abogado afirmó que "la condena es inminente".

El abogado Fernando Burlando llegó al Tribunal de San Isidro para el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y fue contundente: “la condena es inminente”. En el arranque del nuevo proceso, el letrado que representa a Dalma Maradona y Gianinna Maradona apuntó a evitar demoras tras la polémica actuación de la exjueza Julieta Makintach.

Burlando remarcó que la querella buscará impedir cualquier maniobra dilatoria durante el juicio Maradona y no descartó solicitar la detención de los imputados. “Venimos con el objetivo de oponernos a todo lo que sea un planteo dilatorio u obstructivo”, sostuvo ante la prensa, al tiempo que consideró que intentar demorar una eventual condena sería “temerario y de mala fe”.

En ese sentido, el abogado insistió en que “la condena es inminente” y manifestó su confianza en el nuevo tribunal, al que calificó como integrado por jueces de amplia trayectoria. Además, se refirió al antecedente que obligó a reiniciar el proceso: “Lo que pasó con la doctora Makintach es lamentable, pero la Justicia no es eso. Fue una fatalidad que dañó profundamente a la familia de la víctima”.

Por último, Burlando se refirió al estado emocional de las hijas del exfutbolista y aseguró que llegan “muy cansadas” al nuevo juicio Maradona. “No es fácil atravesar esta situación sin tener claridad sobre lo que pasó”, expresó. Sobre eventuales detenciones, aclaró que no se solicitarán por ahora, aunque podrían pedirse en caso de condena, ya que los imputados enfrentan penas que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión.