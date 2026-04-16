Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque declaró y suspendieron testimonios claves, entre ellos el de Giannina Maradona

Según trascendió, la prioridad otorgada a Luque responde a su estado de salud, ya que padece una enfermedad que le permite declarar en condiciones especiales.

Según trascendió, la prioridad otorgada a Luque responde a su estado de salud, ya que padece una enfermedad que le permite declarar en condiciones especiales.

La jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo un giro inesperado este jueves en los tribunales de San Isidro, cuando el médico Leopoldo Luque pidió declarar y provocó la suspensión de los testimonios previstos, entre ellos el de su hija Gianinna Maradona.

La audiencia había comenzado con la expectativa de escuchar a testigos clave citados por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, pero una maniobra de la defensa alteró el cronograma. El abogado de Luque solicitó que su defendido fuera indagado de inmediato, lo que obligó a postergar las declaraciones previstas para horas de la mañana.

De esta manera, Luque se presentó por primera vez ante el tribunal en el marco del proceso que investiga la muerte del exfutbolista. La decisión generó sorpresa en la sala y derivó en un cuarto intermedio antes de reanudar la audiencia. Finalmente, se resolvió que el médico declare sin responder preguntas, siguiendo la estrategia de su defensa.

El cambio en la dinámica del juicio también estuvo marcado por tensiones entre las partes. El fiscal Ferrari se opuso a la declaración, aunque el tribunal terminó autorizándola. Según trascendió, la prioridad otorgada a Luque responde a su estado de salud, ya que padece una enfermedad que le permite declarar en condiciones especiales. Además, el presidente del tribunal advirtió al abogado defensor por posibles maniobras dilatorias y no descartó sanciones disciplinarias.