Amenaza de granada en Temperley: Pánico, rehén y un operativo que evitó una tragedia

El episodio ocurrió en la Estación Temperley, cuando el agresor irrumpió en el lugar, subió a una formación y redujo a una joven, a quien apuntó con un arma mientras amenazaba con activar una granada.

El episodio ocurrió en la Estación Temperley, cuando el agresor irrumpió en el lugar, subió a una formación y redujo a una joven, a quien apuntó con un arma mientras amenazaba con activar una granada.

Una amenaza de granada en Temperley desató una jornada de extrema tensión en la estación ferroviaria, donde un hombre armado tomó como rehén a una pasajera y aseguró que haría detonar un explosivo. El hecho generó pánico entre los usuarios y obligó a desplegar un amplio operativo policial que se extendió durante varias horas.

El episodio ocurrió en la Estación Temperley, cuando el agresor irrumpió en el lugar, subió a una formación y redujo a una joven, a quien apuntó con un arma mientras amenazaba con activar una granada. La situación paralizó el servicio ferroviario y provocó escenas de desesperación entre los pasajeros que intentaban evacuar la zona.

Tras un intenso trabajo de negociación por parte de las fuerzas de seguridad, el hombre desistió de su accionar y se entregó sin que se registraran víctimas. La intervención fue clave para evitar una posible tragedia, ya que el atacante contaba con armamento real y un artefacto explosivo en condiciones de ser utilizado.

Según se informó, minutos antes el sujeto había cometido un robo en un comercio cercano y era perseguido por la policía, lo que derivó en su ingreso a la estación y el posterior episodio. Tras su detención, se le secuestró una granada FMK-2 Mod. 0, confirmando la gravedad del hecho. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga lo ocurrido.