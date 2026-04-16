Lomas de Zamora: Asesinaron a balazos a un hombre en pelea callejera

Una persona de 40 años fue asesinado por un hombre que lo agredió a balazos en una esquina de Villa Lamadrid, en el partido de Lomas de Zamora, como saldo de una pelea callejera, que habrían entablado a raíz de una presunta deuda de dinero.

El suceso se registró este jueves y la policía lleva adelante varios operativos, con el objetivo de apresar al criminal, que se fugó en un automóvil. Hasta el momento, se descartó, por completo, que el atacante haya actuado con la intención de perpetrar un asalto.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Ángel Ricardo Torres y el el hecho se descubrió en horas de la madrugada cuando el Comando Patrulla recibió una al 911, sobre una persona que yacía tendida, aparentemente fallecida, en el cruce de Bustos y Cañuelas.

Peritos de la delegación Policía Científica determinaron que presentaba dos heridas de arma de fuego: una en la espalda y, la otra, en el hombro derecho.

Al dialogar luego con algunos vecinos, los policías certificaron que se produjo una disputa entre Torres y un sujeto por una supuesta deuda monetaria que finalizó en tragedia cuando el ahora prófugo resolvió agredir a disparos a la víctima, para, luego, huir en un vehículo gris rumbo al Barrio Diez de Abril.

Efectivos de la comisaría 10ª lomense, de la Dirección Departamental de Investigaciones de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan procedimientos para esclarecer lo acontecido, aunque ya se descartó, totalmente, una tentativa de robo.

Además, consta en el sumario que la víctima se había mudado al barrio hacía alrededor de diez días y que residía en un inquilinato situado a escasos metros del escenario del ataque que derivó en una causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada como “Homicidio”, y que investiga la fiscal en turno de la Unidad Funcional 4 de los tribunales lomenses, Silvina Alejandra Estévez.