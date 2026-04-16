Nicolás Márquez fulminó a Manuel Adorni y pidió su renuncia en medio de la polémica judicial

El biógrafo de Milei afirmó que la permanencia del jefe de Gabinete “debilita” al oficialismo y justificó su pedido de renuncia al señalar un deterioro en la imagen del Gobierno

El biógrafo de Milei afirmó que la permanencia del jefe de Gabinete “debilita” al oficialismo y justificó su pedido de renuncia al señalar un deterioro en la imagen del Gobierno

El escritor Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, apuntó con dureza contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni al asegurar que “políticamente es un sujeto muerto, terminado”, en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.

Las declaraciones se producen luego de que se conociera que el funcionario viajó a Aruba en primera clase junto a su familia para pasar el Año Nuevo 2025, en medio de una causa que analiza su patrimonio. En ese contexto, Márquez cuestionó la continuidad de Adorni en el Gobierno y puso en duda su credibilidad pública.

“No me explico cómo puede ser que sigan sosteniendo a un personaje cuya credibilidad es nula de nulidad absoluta. Donde ya su reputación está en el subsuelo”, afirmó el escritor en una entrevista, donde además recordó que ya había expresado críticas previas en redes sociales contra el funcionario.

En esa línea, consideró que la permanencia del jefe de Gabinete “debilita” al oficialismo y justificó su pedido de renuncia al señalar un deterioro en la imagen del Gobierno: “Un mes y medio atrás, Milei ganaba una reelección caminando y ahora todos los días aparecen encuestas que muestran un deterioro visible”, sostuvo, al tiempo que definió a Adorni como “un ministro fotográfico”, con un respaldo “simbólico” pero sin peso político propio.