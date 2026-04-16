Ruta de las pizzerías en Almirante Brown: Lanzan “Pizza Libre” todos los jueves a precio promocional

La propuesta de la Ruta de las pizzerías en Almirante Brown incluye un menú de pizza libre más bebida por un valor fijo de $18.000, lo que la convierte en una alternativa accesible para familias y grupos de amigos.

La propuesta de la Ruta de las pizzerías en Almirante Brown incluye un menú de pizza libre más bebida por un valor fijo de $18.000, lo que la convierte en una alternativa accesible para familias y grupos de amigos.

La Ruta de las pizzerías en Almirante Brown ya está en marcha con una propuesta que busca aliviar el bolsillo de los vecinos y potenciar el consumo en comercios locales. Durante todo el otoño, cada jueves habrá “Pizza Libre” en locales adheridos del distrito, en una iniciativa impulsada como política pública frente al complejo contexto económico nacional.

La propuesta de la Ruta de las pizzerías en Almirante Brown incluye un menú de pizza libre más bebida por un valor fijo de $18.000, lo que la convierte en una alternativa accesible para familias y grupos de amigos. Además, la iniciativa apunta a fortalecer la gastronomía local y fomentar el circuito comercial en distintas localidades del partido.

Entre las pizzerías que participan se encuentran Nuevo Tempo (Adrogué), Dalmasetto (Longchamps), Polaris (Burzaco), María Bonita (Adrogué), Pepperino (Burzaco y Adrogué), Mardiros (Adrogué), Filomena (Adrogué), Aldorado (Rafael Calzada), Plaza Esteban (Adrogué), The Mitre (Adrogué), Mocca (Adrogué) y Pizzas La Europea (José Mármol y Adrogué).

De esta manera, la Ruta de las pizzerías en Almirante Brown se posiciona como una opción ideal para recorrer distintos puntos del distrito, descubrir sabores y compartir una experiencia gastronómica que combina promoción económica con identidad local.