Derrota para Talleres en el Pablo Comelli

Talleres perdió por 2 a 0 ante Villa Dálmine, que terminó la jornada como escolta de Arsenal.

Talleres perdió por 2 a 0 ante Villa Dálmine, que terminó la jornada como escolta de Arsenal.

Talleres cayó por 2 a 0 a Villa Dálmine, en el Estadio Pablo Comelli y por la Fecha 11 de la Primera B. Con esta derrota, desciende a la séptima posición de la tabla, mientras que el rival finalizó como escolta de Arsenal.

Lucas Licht mandó a la cancha a Mauro Casoli; Mateo Del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez; Sebastián Gallardo (Milton Cantero), Nicolás Malvacio, Federico Versaci (Mateo Muñoz), Santino Maldonado (Sebastián Álvarez-Matías Samaniego); Eugenio Olivera (Leonel Niklinski), Fernando Enrique, Ignacio Colombini.

A los 39 minutos de la primera parte, Villa Dálmine se puso en ventaja con un tanto de Ponzo y Sebastián Gallardo vio la amarilla. Maximiliano Rodríguez se sumó a los 34 del complemento a la nómina de amonestados y a los 49 llegó el segundo para la visita, lo hizo Nievas.

El Tallarín mantiene los 15 puntos que tenía, producto de cuatro victorias, tres empates e igual número de derrotas. En la próxima fecha visita a la UAI Urquiza.