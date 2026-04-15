Más de 11.000 usuarios sin luz por el temporal

Algunas zonas anegadas y numerosos cortes de luz, el saldo de las intensas lluvias en la zona del AMBA.

Algunas zonas anegadas y numerosos cortes de luz, el saldo de las intensas lluvias en la zona del AMBA.

Más de 11 usuarios se encuentran sin luz, mientras que hay calles anegadas debido a las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La avenida Hipólito Yrigoyen en Avellaneda es una de las más perjudicadas por la lluvia, mientras que una situación similar ocurre en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

Por su lado, la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda era una de las más complicadas para transitar debido a la cantidad de agua acumulada en los accesos y que provocaba serias demoras.

A raíz del temporal, unos 2.739 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que había 8.526 usuarios de Edesur sin servicio eléctrico.