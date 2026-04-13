Kicillof encabezará un acto de MDF en Avellaneda

El gobernador Axel Kicillof encabezará un encuentro de Movimiento Derecho al Futuro, centrado en la educación, en el Teatro Roma de Avellaneda.

El gobernador Axel Kicillof encabezará un encuentro de Movimiento Derecho al Futuro, centrado en la educación, en el Teatro Roma de Avellaneda.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, en el marco de la construcción de una oposición para enfrentar al presidente Javier Milei de cara a 2027.

“Nos encontramos en Avellaneda para seguir construyendo un Futuro con Educación Pública. Nace el MDF Educación”, reza la convocatoria del evento, que tendrá lugar tras el acto en Ciudad Universitaria, con foco en la ciencia y universidad.

El encuentro se celebrará el jueves 23 de abril, a las 16, en el Teatro Municipal Roma, ubicado en Sarmiento 109 de Avellaneda.

La elección del espacio no es casual, ya que el intendente Jorge Ferraresi fue uno de los primeros intendentes en sumarse al Movimiento Derechos al Futuro, tiempo atrás, a partir del cual se dejó sobre la mesa la fractura del peronismo.

Tras semanas de cruces e internas, Kicillof ganó la pulseada y se convirtió en el presidente del PJ bonaerense. Con ese respaldo, hoy es el dirigente que se perfila como candidato a presidente del peronismo.