El Gobierno acude a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

El recurso extraordinario fue presentado horas antes del vencimiento del plazo que otorgó la Justicia para que el Gobierno cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario.

El recurso extraordinario fue presentado horas antes del vencimiento del plazo que otorgó la Justicia para que el Gobierno cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno presentó un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El recurso extraordinario llegó horas antes de que se venciera el plazo para que Economía desembolse los fondos adeudados, que se cumplió el viernes a las 9.30, mientras en las universidades se concretaba el cuarto paro del último plan de lucha.

El Recurso Extraordinario Federal fue presentado por el titular de la Procuración del Tesoro, Sebastián Amerio, ante la Sala III de la Cámara Federal, con el objetivo de impedir la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 sancionada por el Congreso de la Nación.

Además, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres miembros de la Corte Suprema que se excusen en el caso y llamen a otros tres conjueces, ya que son docentes universitarios.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró confirmar la iniciativa. Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades y ahora el Gobierno dilata la resolución acudiendo a la Corte.