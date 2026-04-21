Mariano Escobar llevará “Pampero criollo” al Teatro del Municipio con un repertorio de tangos, valses y zambas

Mariano Escobar presentará “Pampero criollo” en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, en una fecha que pondrá el foco en un repertorio de música criolla integrado por tangos, valses y zambas. El concierto propondrá una nueva oportunidad para escuchar en vivo a un intérprete que viene construyendo un recorrido sostenido dentro del folclore argentino, tanto en su faceta solista como en colaboraciones con otros artistas.

Nacido en Remedios de Escalada, Buenos Aires, el 28 de septiembre de 1981, Mariano “Pampero” Escobar desarrollará una propuesta que dialogará con la tradición desde la guitarra y la interpretación. En escena estará acompañado por el músico invitado Arturo Chessa, mientras que en guitarras también participarán Facundo Mercado y Bruno Ventura. La presentación se inscribirá en una línea de trabajo que el artista viene sosteniendo desde hace años, ligada al repertorio popular argentino y a una presencia constante en escenarios y grabaciones.

La trayectoria de Escobar incluye un recorrido amplio dentro de la música de raíz. En 1999, un año clave en su carrera, se consagró subcampeón de los Torneos Juveniles Bonaerenses y comenzó su etapa solista con la grabación de su primer material, editado en cassette. Desde entonces integró formaciones como La Galponera y La Fangosa, además de participar como músico sesionista en producciones de artistas como Candela Mazza, Carlos Camusso, Yamila Cafrune y Enrique Espinosa.

Un recorrido dentro del folclore

A lo largo de los años, el guitarrista también sumó presentaciones en escenarios de relieve. Entre ellas figura su paso por el Teatro Colón junto al tenor Ariel Ardit, además de participaciones en el Festival Nacional de Cosquín, donde compartió actuaciones con Enrique Espinosa y Yamila Cafrune. Más recientemente, en 2025, fue invitado a grabar a dúo con Yamila Cafrune la zamba “Zamba Prometida”, una colaboración que reafirmó su presencia activa dentro de la escena folklórica.

El concierto en Lomas de Zamora se realizará el viernes 29 de mayo de 2026, a las 21 hs, en el Teatro del Municipio, ubicado en Manuel Castro 262. Para consultas, el contacto disponible es (011) 6766-0164. La propuesta permitirá volver sobre un repertorio ligado a la música criolla desde la mirada de un intérprete que combinará oficio, experiencia y una relación sostenida con las formas tradicionales del cancionero argentino.

Ficha técnica

Título del espectáculo: “Pampero criollo”

Intérprete: Mariano Escobar

Músico invitado: Arturo Chessa

Guitarras: Facundo Mercado y Bruno Ventura

Lugar de presentación: Teatro del Municipio, Manuel Castro 262

Fecha y horario: viernes 29 de mayo de 2026, 21 hs

Contacto: (011) 6766-0164