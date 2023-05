Lomas de Zamora: El Teatro del Municipio cumplió 11 años

El Teatro del Municipio de Lomas de Zamora celebró ayer sus 11 años de vida. Desde hace más de una década, este espacio está al servicio de la cultura y permite que miles de vecinos se acerquen a la música y el teatro.

El 30 de mayo de 2012, con la presentación de Norma Aleandro, se inauguraba el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, ubicado en Manuel Castro 262. Se trata de un “espacio clave en la construcción de una cultura democratizada que permitió que cientos de miles de vecinos disfrutaran de espectáculos de primera calidad en forma gratuita”.

“Teníamos un sueño hermoso y fuimos avanzando hasta hacerlo realidad. Hoy, once años después, sentimos un orgullo enorme porque lo vemos en manos de los y las lomenses”, aseguró el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

🎂 Nuestro hermoso Teatro del Municipio cumple 11 años de shows, presentaciones, charlas y actuaciones de artistas locales y figuras de la cultura lomense y nacional.

Un verdadero orgullo en el que trabajamos siempre en equipo. #LomasEsEnEquipo pic.twitter.com/VRoxDeHcNu — Mun Lomas de Zamora (@MunicipioLdeZ) May 29, 2023

El recinto cuenta con 450 localidades que son desmontables, lo que permite prácticamente duplicar su capacidad cuando no se menester permanecer de pie en un show. En estos once años, se han presentado obras de teatro, bandas, encuentros de gaming, presentaciones de libros, entrega de premios, encuentros educativos, concursos de talentos, muestras de arte, y muchas opciones más, todas en forma gratuita. Incluso, fue sede de operativos de vacunación contra el coronavirus.



“Tenemos un teatro de primer nivel, con una acústica y un sonido de categoría, que lo destinamos a los vecinos y vecinas, porque en Lomas de Zamora la cultura es una prioridad también. Son once años de absoluta vigencia y un desafío enorme por seguir sosteniendo y ampliando la propuesta para que todos sepan que las puertas de nuestro teatro están abiertas a la comunidad”, destacó el secretario de Cultura y Educación de Lomas de Zamora, Matías Gasparrini.