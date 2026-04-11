La universidad no se apaga: jornada de visibilización el 15 de abril

El CIN convocó a una jornada de protesta en defensa de la universidad pública. Será el miércoles próximo.

El CIN convocó a una jornada de protesta en defensa de la universidad pública. Será el miércoles próximo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convoca, junto al Frente Sindical, a una jornada de visibilización y en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “La universidad no se apaga”, reza la convocatoria.

El organismo público de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario convoca a una jornada de “24 horas por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

“Desde las 8 h del miércoles 15 de abril a las 8 h del jueves 16 de abril, las universidades públicas argentinas realizaremos una jornada nacional para exigir el cumplimento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia”, convoca.

Serán 24 horas de actividades académicas, culturales, científicas y de extensión. “Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando. No lo permitamos”, advierte el CIN.

Vale recordar que tanto la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), como la FUA (estudiantes), convocan también a esta jornada de protesta.

Además, FATUN y FEDUN convocan a un paro, con movilizaciones, protestas y acciones de visibilización en todas las universidades nacionales. Será el 17. Esta semana se realizó la tercera medida de fuerza de un plan de lucha de cinco (31 de marzo, 16 de ese mes, 8, 17 y 23 de abril).

La Justicia avaló el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exigió al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario. “Se hizo lugar al planteo del CIN y otros que obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles“, indicó el CIN semanas atrás.