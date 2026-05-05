Entre las refacciones que hizo Adorni en la casa figura una cascada: estallaron los memes

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, se dieron a conocer nuevos detalles sobre los gastos en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Entre ellos, figura una pileta con cascada y los memes estallaron.
El dato central surgió de la declaración judicial de Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien confirmó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las refacciones.
Tabar fue citado a indagatoria como parte de la investigación en curso y, durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, aportó documentación respaldatoria que incluye presupuestos, contratos y facturas.
Según detalló, las obras se extendieron durante diez meses —entre septiembre de 2024 y julio de 2025— sobre un lote de 400 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, la construcción de un quincho, una pileta y una cascada en el jardín, además de otros elementos de alto costo que forman parte del equipamiento del inmueble.
Los memes
Adorni cuando vio al que le compró la cascada pic.twitter.com/2GiIjk1EWq— Diego Troffe🏳️🌈 (@DiegoMTroffe) May 5, 2026
¿Y este temazo? pic.twitter.com/2jT5Ztw7k1— Digamos (@digamosar_ok) May 5, 2026
#Adorni #Cascada— Maria (@Maria1158774827) May 5, 2026
Acá el contratista me pasó la cascada de Adorni pic.twitter.com/omVNex8Soa
Acá imágenes exclusivas. Así sería la “sofisticada” cascada que Manuel Adorni habría mandado a construir en su “casita” de fin de semana. https://t.co/83lCnuVuWt pic.twitter.com/LxFAbl0w5F— maxi ferraro (@maxiferraro) May 4, 2026
la cascada que tenés vos en tu casa / la de Adorni pic.twitter.com/Sn1wC2t6oZ— Galo Soler Illia ⭐️⭐️⭐️ (@dr_kuato) May 4, 2026
Los Simpson predijeron la casa de Adorni. pic.twitter.com/rZcW4AkMsl— EAGLE🦅 (@eagleintheskys) May 4, 2026