Entre las refacciones que hizo Adorni en la casa figura una cascada: estallaron los memes

refacciones en la casa de Manuel Adorni, que incluye una cascada, informó a la Justicia que pagó con 245.000 dólares, cash. Algunos de los memes.

refacciones en la casa de Manuel Adorni, que incluye una cascada, informó a la Justicia que pagó con 245.000 dólares, cash. Algunos de los memes.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, se dieron a conocer nuevos detalles sobre los gastos en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Entre ellos, figura una pileta con cascada y los memes estallaron.

El dato central surgió de la declaración judicial de Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien confirmó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las refacciones.

Tabar fue citado a indagatoria como parte de la investigación en curso y, durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, aportó documentación respaldatoria que incluye presupuestos, contratos y facturas.

Según detalló, las obras se extendieron durante diez meses —entre septiembre de 2024 y julio de 2025— sobre un lote de 400 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, la construcción de un quincho, una pileta y una cascada en el jardín, además de otros elementos de alto costo que forman parte del equipamiento del inmueble.

Los memes

Adorni cuando vio al que le compró la cascada pic.twitter.com/2GiIjk1EWq — Diego Troffe🏳️‍🌈 (@DiegoMTroffe) May 5, 2026

Acá imágenes exclusivas. Así sería la “sofisticada” cascada que Manuel Adorni habría mandado a construir en su “casita” de fin de semana. https://t.co/83lCnuVuWt pic.twitter.com/LxFAbl0w5F — maxi ferraro (@maxiferraro) May 4, 2026

la cascada que tenés vos en tu casa / la de Adorni pic.twitter.com/Sn1wC2t6oZ — Galo Soler Illia ⭐️⭐️⭐️ (@dr_kuato) May 4, 2026