El calendario de pagos de la ANSES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos, que comienzan el 10 de abril con los primeros pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.
También se inicia el pago de las Pensiones No Contributivas, la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. A partir de ahí, el calendario avanza de manera escalonada según la terminación del DNI, y se extiende hasta los últimos días del mes.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril
Prestación por Desempleo (Plan 1)
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Asignaciones Pago Único (Matrimonio + Nacimiento + Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
Ayuda escolar
La ANSES informó que en marzo comenzaría el pago de la ayuda escolar anual, que es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo. Hay tiempo para presentar el formulario hasta fin de año. El monto es de $85.000.