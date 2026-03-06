Otermín inauguró las sesiones ordinarias en Lomas de Zamora y anunció un paquete de 36 proyectos de ordenanza

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, en un acto en el que presentó los principales lineamientos de gestión y anunció el envío de un paquete de 36 proyectos de ordenanza al cuerpo legislativo local.

Antes de detallar las medidas de gobierno, el jefe comunal se refirió al contexto político y social y planteó la necesidad de fortalecer los consensos institucionales en el marco de las próximas conmemoraciones por los 50 años del Golpe de Estado de 1976.

“Queremos cuidar nuestra democracia y estamos convencidos de que la mejor manera de hacerlo es en comunidad, recuperando ese espíritu de paz, cultura y trabajo que soñaron para la posteridad los pioneros y pioneras, por eso les pido que nos pongamos de acuerdo para darle un mensaje a la sociedad de amor por Lomas”, expresó Otermín.

Discurso de apertura de sesiones 2026 Síntesis de los proyectos de ordenanza y ejes estratégicos de gestión 🤖 Tecnología 🌿 Ambiente 🏗️ Obras 🛡️ Seguridad 🏥 Salud 💼 Producción

Paquete de ordenanzas y nuevas herramientas de gestión

Entre los anuncios centrales del discurso se destacó el envío de 36 proyectos de ordenanza, que abarcan distintas áreas de la gestión municipal.

Entre las iniciativas se incluyen el marco de Gobernanza Digital, Ciberseguridad y Uso Responsable de la Inteligencia Artificial, una campaña de presentismo, la institucionalización del Consejo de Personas con Discapacidad, el Plan de Acción Climática Local y la protección del Humedal del Parque Finky.

También se propuso la creación del Observatorio Vial y de la Agencia Cuencas Lomas, la adhesión a la Ley de Buen Trato hacia la niñez, la regulación de la ciberludopatía en adolescentes y la creación del Banco del Municipio de Tierras.

El paquete legislativo incluye además la gratuidad para el traslado de animales en colectivos cercanos al Hospital de Animales, así como la consolidación institucional del Congreso de la Comunidad, entre otras iniciativas orientadas a distintas áreas de la gestión local.

Obras, seguridad y políticas sociales

En su exposición, el intendente señaló que uno de los ejes transversales del gobierno municipal será el desarrollo del Gobierno de la Comunidad IA, una herramienta orientada a mejorar la atención multicanal y agilizar los servicios municipales, integrando también instancias presenciales.

En materia de obra pública, anunció la reconstrucción de 10 plazas, la creación de nuevos parques lineales en Turdera, Villa Albertina, Llavallol y Fiorito, la ampliación de frentes de pavimentación y bacheo y la puesta en marcha de un programa hídrico destinado a prevenir inundaciones.

En el área de seguridad, destacó la continuidad del programa Ojos de la Comunidad, junto con la incorporación de 70 nuevos móviles, cámaras de vigilancia, alarmas y lectoras de patentes.

Respecto del cuidado ambiental, informó la implementación de un programa de retiro de residuos voluminosos, la plantación de 3.000 árboles nativos y 7.500 herbáceas a través del programa Forestar en Comunidad, y la ampliación de la entrega de alimentos frescos para niños en situación de inseguridad alimentaria.

En salud y educación, el municipio proyecta la reconstrucción de 7 Centros Integrales de Salud (CIS) y una segunda etapa con 6 nuevos centros, además de un plan de alfabetización y obras de infraestructura escolar.

Por último, en materia de producción y empleo, el intendente anunció la creación de 10 espacios de “Comunidades Productivas” y la formalización mediante ordenanzas de las plataformas “Aprender Lomas” y “Empleo Lomas”.

Obras paralizadas y proyectos con la Provincia

Durante su discurso, Otermín también expresó su preocupación por el impacto de las políticas del Gobierno nacional, al señalar que distintas obras se encuentran actualmente paralizadas en el distrito.

En ese marco, agradeció al gobernador Axel Kicillof por el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires para avanzar con proyectos considerados estratégicos para el municipio, entre ellos el Paso Bajo Nivel de Temperley y la renovación de la calle Recondo.

Además, adelantó que junto al gobierno provincial se impulsarán nuevas obras, entre ellas el Paseo de la Ribera y la obra hídrica Cáceres en Santa Catalina.

“Estamos orgullosos de lo que hicimos y entusiasmados por todo lo que vamos a hacer y por eso necesitamos el apoyo de este Concejo. ¡A trabajar juntos, con amor por Lomas, camino a nuestro Bicentenario”, concluyó el intendente.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, el senador provincial Adrián Santarelli, la diputada provincial Eva Limone, el presidente del Concejo Deliberante, Diego Cordera, concejales y concejalas, además de la jefa de Gabinete Sol Tischik, la secretaria General Aldana Scillama, funcionarios del Ejecutivo municipal, vecinos, representantes de instituciones, gremios, cámaras de comercio, veteranos de Malvinas y trabajadores del Municipio.