Desbaratan una banda acusada de 21 entraderas en el Conurbano: Hay 11 detenidos luego de 15 allanamientos en Lomas de Zamora y Almirante Brown

La banda operaba en distintos puntos de la zona oeste del Conurbano bonaerense y está acusada de cometer al menos 21 entraderas. Tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza, la Policía detuvo a 11 sospechosos y busca a otros dos integrantes.

La banda operaba en distintos puntos de la zona oeste del Conurbano bonaerense y está acusada de cometer al menos 21 entraderas. Tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza, la Policía detuvo a 11 sospechosos y busca a otros dos integrantes.

La investigación sobre las entraderas en el Conurbano se inició a partir de múltiples denuncias de vecinos de Morón, Haedo, Castelar, Villa Tesei, Ituzaingó y Merlo. Según la pesquisa, los delincuentes ingresaban a las viviendas para desvalijarlas y, en muchos casos, actuaban armados para reducir a las víctimas.

De acuerdo con los investigadores, los asaltantes no solo robaban dinero y objetos de valor, sino que también obligaban a los damnificados a realizar transferencias bancarias por importantes sumas. La causa avanzó significativamente tras la detención del presunto chofer de la organización en Haedo, el pasado 20 de marzo.

El análisis del teléfono celular secuestrado durante ese procedimiento permitió reconstruir parte del funcionamiento de la banda y localizar varios domicilios vinculados a sus integrantes. Con esa evidencia, la Justicia ordenó 15 allanamientos simultáneos en Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza.

Como resultado de los operativos fueron detenidos 10 hombres y una mujer. Además, dos jóvenes de 20 y 21 años continúan prófugos y tienen pedido de captura. Los arrestados quedaron imputados por delitos como robo agravado por efracción, robo agravado por el uso de arma, encubrimiento por receptación dolosa, tentativa de homicidio criminis causa y resistencia a la autoridad.