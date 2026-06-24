Lomas de Zamora: Investigan el ataque a una joven que fue arrastrada a una camioneta

Una cámara de seguridad registró el momento en que una joven fue arrastrada por un delincuente hacia una camioneta en Lomas de Zamora. La víctima logró escapar y la Justicia descartó, por el momento, la hipótesis de un intento de secuestro.

Una cámara de seguridad registró el momento en que una joven fue arrastrada por un delincuente hacia una camioneta en Lomas de Zamora. La víctima logró escapar y la Justicia descartó, por el momento, la hipótesis de un intento de secuestro.

Un impactante episodio ocurrido en Lomas de Zamora generó preocupación entre los vecinos luego de que se difundieran imágenes de una cámara de seguridad donde se observa a una joven siendo arrastrada por un hombre hacia una camioneta. El hecho ocurrió el domingo por la tarde en el barrio 30 de Agosto y motivó una investigación judicial para determinar las circunstancias del ataque.

La secuencia, de apenas 24 segundos, muestra cómo un hombre desciende del asiento del acompañante de una Renault Kangoo gris y aborda a la víctima en la intersección de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner. En un primer momento, el agresor la acorrala contra una pared y luego la arrastra hacia el vehículo, que era conducido por un cómplice. Cuando la camioneta acelera, la joven logra soltarse y cae sobre el asfalto, evitando ser llevada por los sospechosos.

Tras analizar las imágenes, efectivos de la Policía Bonaerense iniciaron una investigación de oficio bajo la carátula de averiguación de ilícito, con intervención de la UFI y el Juzgado N°1 de Lomas de Zamora. Además, participaron agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), quienes lograron identificar al principal sospechoso.

Según fuentes de la investigación, el acusado declaró que no intentó secuestrar a la joven, sino que buscaba robarle el teléfono celular y que el forcejeo derivó en la situación captada por las cámaras. Los investigadores indicaron que la víctima no vive en la zona y que suele concurrir los fines de semana para visitar a su novio. Con esos elementos, la hipótesis de una tentativa de secuestro fue descartada por el momento, aunque la causa continúa en curso para esclarecer completamente lo sucedido.

El caso generó repercusión debido a que se conoció pocos días después de otros hechos similares denunciados en el sur del conurbano bonaerense. En Burzaco, una estudiante aseguró haber escapado de un presunto intento de secuestro cuando regresaba de la facultad, mientras que en Ezeiza fue detenido un hombre acusado de intentar captar a cuatro mujeres durante una misma madrugada. Estos antecedentes incrementaron la preocupación social y el seguimiento de las autoridades sobre este tipo de episodios.