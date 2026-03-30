Tiempo inestable en el Conurbano para esta Semana Santa

El pronóstico para este lunes en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo sigue el tiempo?

El pronóstico para este lunes en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo sigue el tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que éste será el peor día de toda la semana, contemplando el fin de semana extra largo por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Semana Santa (comenzó ayer pero el feriado es el viernes).

Tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde, indica el SMN para este lunes. La niebla complicará la visibilidad durante las primeras horas, mientras que la temperatura máxima anunciada es de 27 grados en la zona sur.

Asimismo, la marca térmica llega a los 29 grados el martes, una jornada con cielo algo nublado, y a 30 el miércoles 1 de abril, último día hábil de la semana y primero del cuarto mes del año.

El calor se queda por otros tres días: el jueves comienza con chaparrones y se espera una marca térmica de 29 grados; que se repite el viernes, el cielo se mostrará mayormente nublado; y comienza su descenso el sábado: la temperatura máxima anunciada es de 26 grados y se desploma a 19 el domingo de Pascua.