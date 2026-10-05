Robaron un caballo en La Plata y lo encontraron en Rafael Calzada

El caballo fue encontrado en las calles de Rafael Calzada y retornó a su hogar. La denuncia de robo se perpetro en Lisandro Olmos.

El caballo fue encontrado en las calles de Rafael Calzada y retornó a su hogar. La denuncia de robo se perpetro en Lisandro Olmos.

Personal del Comando de Prevención Rural de La Plata logró recuperar un caballo que había sido denunciado como sustraído en la localidad de Lisandro Olmos. Fue encontrado en las calles de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.

A partir de información recibida por el damnificado, se estableció que el animal se encontraba suelto en la vía pública en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. Personal policial se trasladó hasta el lugar y logró localizar y resguardar al equino, constatando que se encontraba en buen estado de salud.

El propietario reconoció inmediatamente al animal y, mantenida comunicación con la Fiscalía interviniente, se avaló el procedimiento y se dispuso su entrega en carácter de depósito judicial. El equino pudo así regresar a su hogar.