Esta semana se realizará una audiencia clave: La familia de Tehuel de la Torre, quien fue visto por última vez en marzo de 2021, reclama que se establezca la fecha de inicio del segundo juicio y por la representación en el jurado popular.

Esta semana se realizará una audiencia clave: La familia de Tehuel de la Torre, quien fue visto por última vez en marzo de 2021, reclama que se establezca la fecha de inicio del segundo juicio y por la representación en el jurado popular.

La causa por la desaparición y el homicidio de Tehuel de la Torre avanza. El viernes se realizará una audiencia de ofrecimiento de prueba contra Oscar Alfredo Montes, imputado como coautor del crimen del joven trans de 21 años, quien permanece desaparecido desde marzo de 2021.

La audiencia se realizará a partir de las 8 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, ubicado en la calle 8 entre 56 y 57, en el marco del proceso judicial que busca determinar la responsabilidad de Montes, quien será juzgado mediante la modalidad de juicio por jurados populares.

En el primer juicio oral, realizado en 2024, Ramos fue condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado por odio a la identidad de género, mientras que quedó pendiente el juzgamiento de Montes, señalado como coautor del hecho.

Ramos, además, fue considerado reincidente, ya que había sido condenado anteriormente por su participación en un homicidio en 2009.

Segundo juicio

En esta nueva instancia, la querella que representa a Norma Nahuelcura, madre de Tehuel, presentará las pruebas de cara al debate oral y solicitará que se establezca de manera urgente una fecha para su inicio. “Ya pasaron más de dos años del primer juicio donde logramos la condena por transhomicidio para Luis Ramos y ahora pido lo mismo. Quiero justicia para mi hijo”, expresó Nahuelcura.

Además, la Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre reclamará la incorporación de testigos expertos travestis y trans y que se garantice una representación equitativa del colectivo en la conformación del jurado popular.

El caso

Tehuel fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021, cuando salió de su casa en la localidad de Alejandro Korn para concurrir a una entrevista laboral ofrecida por Luis Alberto Ramos. A pesar de las exhaustivas búsquedas, el cuerpo del joven sigue sin ser encontrado hasta hoy.

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de 5 millones de pesos para aquellas personas que aporten datos certeros sobre el paradero de la víctima.