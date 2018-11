Caso Liendo: Pidieron perpetua para Romeo y 15 años para Russo

Este jueves finalizó la etapa de alegatos en el juicio por el crimen del custodio Pablo Liendo con las exposiciones de la querella y las defensas de Ítalo Ariel “Cebolla” Romeo y Pablo Luis Russo, ambos imputados por el hecho ocurrido el 12 de mayo de 2016. El veredicto se conocerá el próximo jueves.

La audiencia arrancó con el alegato de la abogada querellante Marcela Villordo, quien solicitó a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 de los Tribunales de Lomas de Zamora que Romeo sea condenado a prisión perpetua, tal como había pedido el fiscal Jorge Bettini, por considerarlo “autor penalmente responsable de homicidio criminis causa en concurso real por tentativa de homicidio”.

“De acuerdo a los hechos, adhiero al alegato acusatorio llevado a cabo por el fiscal, dado que considero que refleja la realidad de los hechos acontecidos el 12 de mayo de 2016 en el que perdió la vida Pablo Liendo”, indicó la letrada de la familia de la víctima, quien aseguró que “son concordantes con la prueba desplegada durante el debate”. “A criterio de esta parte, se da por acreditada la responsabilidad criminal del imputado Romeo”, añadió.

Para Villordo “quedó demostrado que Romeo efectuó los disparos al frustrarse y no poder apoderarse del arma de Liendo y del dinero”. “Actuó con total desprecio de la vida”, manifestó.

Por otra parte, pidió la pena de 15 años de cárcel para Russo “por ser quien colaboró con la fuga de la escena del crimen”. “Tuvo participación y principio de ejecución, pero no dominio del hecho”, expresó.

Defensores

El abogado Alejandro Pérez, defensor de Romeo, pidió la absolución de su cliente al sostener que durante la etapa probatoria del juicio “no se determinó fehacientemente” que su defendido sea quien propinara los disparos. También apuntó a “la culpabilidad de Russo por ocultar la identidad del verdadero responsable”.

“Se observó en el video que quien ejecutó los disparos fue una persona completamente diferente a Romeo”, recalcó y señaló que las pruebas dactilares de la puerta del auto con el que forcejeó el homicida “dieron negativas”.

“Russo inventó una fábula y acreditó el encubrimiento del verdadero responsable”, insistió y completó: “La condición de barra de mi defendido no lo hace penalmente responsable y la acusación no puede basarse en el criterio de probabilidad. Romeo no fue filmado ni reconocido. Absolverlo es administrar justicia y permitir que el caso no quede impune”, completó.

De parte de los abogados defensores de Russo, manifestaron que “la duda beneficia” a su defendido. “Ante una circunstancia se pueden hacer muchas cosas y si se tiene miedo, peor. Como le pasó a Russo, que lo amenazaron con que le mataban a toda la familia”, indicaron en relación a las contradicciones en las declaraciones del imputado y la falsa denuncia que realizó del robo de su auto.

Pidió, en este marco, la absolución y como atenuantes señalaron que “no tiene antecedentes y no fue partícipe necesario en el hecho”. “No se puede hablar de fuga con un revolver en la cabeza”, consideró y añadió que “no tuvo dominio del hecho”. “También quedó acreditado que no portaba arma”, completó.