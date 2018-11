Talleres cayó ante Colegiales

Talleres de Remedios de Escalada puso pausa en el proceso de levantada que llevaba en la Primera B. Este miércoles perdió 2-0 como visitante de Colegiales, en un partido recuperado por la fecha 15, el cual había sido suspendido por las malas condiciones climáticas.

Los goles de Axel Arce y Diego Chávez encaminaron la victoria para el dueño de casa y le negaron a los de Gustavo Noto llegar a cinco partidos sin derrotas. Por otra parte, Maximiliano Badell vio la tarjeta roja en el Tallarín a poco de finalizar la primera etapa.

El partido

La falta de fútbol y las complicaciones en el marco defensivo, volvieron a complicar al conjunto de Remedios de Escalada. Agustín Gil Clarotti fue quien tuvo la primera para el albirrojo antes de los 10, pero desde ese entonces fue todo para el local.

En ese sentido, sobre los 11 minutos, una jugada que se inició en la derecha cruzó todo el área de Talleres para que Arce lograra meter la pelota entrando sólo por el segundo palo. Así el Tricolor se acomodó 1-0 y encaminó una tempranera victoria que consolidó en la primera parte.

Para complicar aún más la tarde desde el lado del Tallarín, Badell fue expulsado a los 34, mientras que dos más tarde Chávez conectó el 2-0 para los de Munro. De esa manera se fueron al descanso con una distancia amplia y la complicación de tener un jugador menos.

En el complemento Talleres buscó pero no pudo. El equipo trató de mantener las formas por eso no se desordenó ni sufrió una goleada. El marcador no se modificó y volvieron a Escalada con las manos vacías.

Lo que viene

Con un panorama complicado en cuanto a números, Talleres tendrá que revisar los errores y volver al ruedo, situación que lo invita a ganar en su próxima cita que será nuevamente como visitante de San Miguel, en el marco de la fecha 17.