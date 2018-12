Volvió Sand: “Queremos sacar a Lanús de la situación en la que está”

El delantero Granate firmó su contrato con el club y fue presentado en La Fortaleza. “Por suerte me dieron una oportunidad más", indicó.

Un histórico vuelve a casa. José Sand firmó este miércoles su vínculo con el Granate por 18 meses y fue presentado en el estadio Ciudad de Lanús ante una multitud. “Los hinchas saben lo que siento, lo que los quiero y los aprecio. Gracias a ellos estoy acá”, destacó.

“Lo vivido acá fue importante para volver y por suerte me dieron una oportunidad más. Le agradezco a los dirigentes de contratarme, a mi representante y a mi familia. Nunca me quise ir de Lanús. Las situaciones me llevaron a tomar la decisión de irme. Siempre quise retirarme con esta camiseta y ahora lo voy a poder lograr”, señaló el delantero en conferencia de prensa.

Presente

El delantero llega para cumplir su tercer ciclo en la institución. Luego de conseguir cuatro títulos y un subcampeonato de Copa Libertadores de América en las etapas anteriores, Sand llega en una situación distinta de la vez que se fue. Si bien el equipo remontó en el final del semestre, no está lejos de la zona de descenso.

“Queremos sacar a Lanús de la situación complicada en la que está. Es nuestro objetivo. Queremos pelear cosas importantes y llevar al club a lo más alto. Tengo la mente puesta en ponerme a disposición del técnico y trabajar con todos los chicos”, destacó.

Pensé que no volvía mas, había muchas diferencias. Por suerte ya son temas del pasado.

En cuanto a lo personal, el correntino, de 38 años, apuntó que regresa “en un buen momento” al club. Proveniente de Deportivo Cali, Sand llega a Lanús para comenzar la pretemporada este jueves, en La Fortaleza. “Físicamente hablando, me fui bien y llego bien. Quiero trabajar, ponerme mejor y estar presente. Voy a darle lo máximo al club y a la gente”, recalcó.

El grupo

Tras la salida de Ezequiel Carboni, Luis Zubeldía se hizo cargo del equipo. Con el correr de los partidos, los jugadores captaron la idea del entrenador y el Granate comenzó a mostrar una mejor imagen y conseguir los resultados.

“A Luis lo conozco bien, lo aprecio mucho. Mi racha goleadora nació con él y con Ramón (Cabrero). Ojalá le pueda aportar a él y a Lanús lo que necesitan para salir adelante”, indicó Sand.

“El club necesita de todos, no solo de mi, sino de la gente que está afuera, de los directivos, y de los jugadores. Estamos en una situación complicada, no es la misma que antes. Tenemos que dar pelea. El club lo necesita”, concluyó.

El presidente

Nicolás Russo, presente en la conferencia, apuntó que “la puerta siempre estuvo abierta” para la vuelta del delantero. “Cuando asumió Luis, hablamos de José y nos dijo que lo quería. Nosotros no teníamos inconvenientes. Los dirigentes queremos lo mejor para Lanús y él también”, agregó.