En el PJ, Cristina instó a construir “un gran frente patriótico”

La ex presidenta concurrió a la reunión de la Comisión Directiva y la Mesa de Acción Política del Partido Justicialista.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este martes de la reunión del Partido Justicialista donde la dirigencia analizó los resultados de los últimos comicios provinciales, en un hecho llamativo dado que la senadora nacional no asistía desde el 2003 a la sede de Matheu 130, cuando acompañó a un encuentro a su esposo, el fallecido ex mandatario Néstor Kirchner.

La senadora pronunció una alocución que se extendió por 20 minutos y en la cual abordó temas económicos como “la destrucción del mercado interno y la caída del salario real”, precisaron voceros del Instituto Patria.

Además, en sus palabras remarcó que la alianza de gobierno a la que le toque administrar el país después del 10 de diciembre “necesariamente tendrá que ser más amplia” que los acuerdos electorales que puedan concretarse en los próximos días, en función “a la gravedad de los problemas que dejará Cambiemos”.

Según indicaron autoridades partidarias, en tanto, la ex presidenta también se puso “disposición” de los dirigentes del Justicialismo para la construcción de un “gran frente patriótico” que le permita al peronismo “recuperar el gobierno” en las elecciones de octubre.

Balance

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, resaltó que “la presencia de Cristina Kirchner es muy buena para el proceso de la unidad”. “La veo compitiendo en unas PASO”, agregó.

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, en tanto, subrayó que al peronismo lo unió “el pedido de la gente” y admitió: “Claro que apoyaría una candidatura de Cristina”.

“Fue una reunión muy buena y siempre es un placer escuchar a Cristina, que hizo junto a nosotros un balance de la gestión de (Mauricio) Macri como presidente y evaluó la situación electoral de cara a los próximos comicios”, señaló, asimismo, la dirigente tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich.

Por su parte, el diputado nacional Daniel Scioli señaló: “Voy a competir en las PASO contra quien sea. Arreglamos que en las internas se puede ordenar el mapa opositor”.

Del encuentro también participaron los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca); el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray; Alberto Fernández; Felipe Solá y Fernando Espinoza, entre otros.