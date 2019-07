Tundis cuestionó la “campaña sucia” del Gobierno

Y añadió: “Sabemos la intención del Gobierno de seguir ajustando. Nos han dejado una deuda que no se va a poder pagar en muchísimo tiempo, ha endeudado a la Argentina a un nivel casi imposible de pagar y a costa de la gente”.

Asimismo, puntualizó sobre la provincia de Buenos Aires al alertar que “hay chicos que abandonan el colegio y adultos que no acceden a la salud”. “Escuché a la Gobernadora (María Eugenia Vidal) que hizo la ruta 11 y yo tengo mi casa en San Clemente, uso esa ruta y no está hecha, no la puedo usar ahora, lo están haciendo. Esto es el ‘relato’ porque las acciones reales no están. No tienen propuestas ya que si dicen lo que van a hacer nadie los va a querer votar, es ajuste, es reforma laboral, es reforma previsional, nada para sacar el país adelante”, recalcó.