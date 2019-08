Temía ser golpeada y se aferró a las rejas de una escuela en Lomas de Zamora

“Me dijo que hoy me iba a morir”, aseguró la mujer que se aferró con fuerza a las rejas de una escuela de Lomas de Zamora para impedir que el hombre pudiera llevársela. Vecinos grabaron la dramática escena, hasta que arribó la Policía y aprehendió al hombre, un miembro de la fuerza de seguridad bonaerense.

El hecho tuvo lugar en la Escuela Especial N°502 del distrito, ubicada sobre Garibaldi, entre España e Italia. La joven de 28 años se sujetó a las rejas del establecimiento y pidió ayuda.

Personal de la institución llamó al 911 y grabó toda la situación. En el video, que se hizo viral, se puede ver como las personas de la escuela intentan calmar al hombre, quien intenta que la mujer se suelte. Ella se aferra a esas rejas y llega la Policía.

“Me dijo que hoy me iba a morir”, señaló la mujer, mientras el hombre pedía que no filmen lo que pasaba. “No me da vergüenza, es lo que hacés vos todos los días”, agregó la joven. El presunto agresor es miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Luego de la llegada de la Policía, el hombre fue aprehendido. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Es la UFI especializada en violencia de género.